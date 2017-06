Furtwangen Entscheidung für teilweise Vergabe

Dann gelte es, die Sanierung der Baumannstraße im Rahmen der Stadtsanierung fortzuführen und auch die Bahnhofstraße zu sanieren. Da die ganze Maßnahme nicht in einem Jahr abgeschlossen werden kann, ist geplant, im kommenden Jahr mit den Baumaßnahmen an der Straße zu beginnen und diese dann spätestens bis September 2019 abzuschließen.

Die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei etwa 180 000 Euro. Der Ausschuss schlug vor, nicht die Gesamtplanung mit insgesamt neun Stufen zu beauftragen, sondern nur bis zur Genehmigungsreife, was dann auch so beschlossen wurde. Hier müsste, so die Vorlage der Stadtverwaltung, für die entsprechenden Kosten eine außerplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt im Nachtragshaushalt genehmigt werden.

Wolfgang Kern machte allerdings deutlich, dass nach seiner Ansicht eine solche Planung zum Vermögenshaushalt gehöre, ebenso wie dann später die eigentlichen Baukosten. Denn alles beziehe sich auf ein konkretes Objekt, also das Vermögen der Stadt.

Gut voran geht es mit der Sanierung der Tiefgarage in der Grießhaberstraße, wie Bürgermeister Josef Herdner in der Sitzung des technischen und Umwelt-Ausschusses (TUA) berichten konnte. Ein Anwohner habe dabei angeregt, im Rahmen der Komplettsanierung auch eine Sanierung der Decken durchzuführen, was bisher nicht geplant war.

Nach den aktuellen Kostenberechnungen liegt man mit der Maßnahme etwa 37 000 Euro unter dem Planansatz. Da hier offensichtlich noch Gelder vorhanden sind, beschloss der TUA auch die Deckensanierung durchzuführen, Kosten etwa 19 000 Euro. Damit, so der Ausschuss, sei die Garage wirklich komplett saniert. Allerdings machte Herbert Dold von den technischen Diensten deutlich, dass er bei den Kosten-Feststellungen immer vorsichtig sei, da bei einer Sanierung immer auch noch einmal ungeplante Kosten entstehen können. Da allerdings die Arbeiten weit vorangeschritten sind, dürfte dieses Risiko relativ gering sein.

Schließlich schlug Georg Herth (FWV) vor, dass man im Rahmen dieser Decken-Sanierung auch überprüfen sollte, ob eine Erneuerung der Beleuchtung sinnvoll wäre, gerade im Blick auf Kosteneinsparung durch moderne LED-Technik. Herbert Dold griff diese Idee gern auf und sagte eine Überprüfung zu.