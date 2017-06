Furtwangen Entertainer auf Schwarzwaldmission

"Mit Hansy Vogt unterwegs auf der Deutschen Uhrenstraße" war jüngst eine holländische Reisegruppe. Ihr Ziel: das Deutsche Uhrenmuseum.

Furtwangen. Er ist als Musiker, Sänger, TV-Moderator und Entertainer bestens bekannt: Hansy Vogt. Der ehemalige "Feldberger Spitzbueb", hinter dem sich auch die "Frau Wäber" versteckt, hat noch eine andere Seite.

Er ist "Botschafter des Schwarzwalds", führt seit 25 Jahren durch die "Deutsche Uhrenstraße" und er war maßgeblich an dem in diesem Jahr erschienenen Buch "Wo die Stunde schlägt" von Rüdiger Gramsch beteiligt. Gramsch war Redaktionsleiter des Schwarzwälder Boten in Titisee-Neustadt und in Villingen-Schwenningen.