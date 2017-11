Furtwangen Ensemble lässt das Lutherjahr ausklingen

Hartmut Janke hatte die Lieder arrangiert und begleitete sie auf dem Keyboard. Zum Ensemble gehören Eva Janke, Geige, Monika Biwald, Sopran, Gabriele Zucker, Flöten, Philipp Eschbach, Trompete, Horn, und Bernhard Patz, Klarinette und Saxophon. Oskar Kara spielte kurdische Trommeln, "ein Mensch zwischen den Kulturen", charakterisierte Janke den Gast.

Das Publikum blieb an diesem Abend nicht aufs Zuhörern beschränkt, es folgte gern der Aufforderung von Hartmut Janke, Choräle mitzusingen. Mit "Ein feste Burg ist unser Gott" nahm das Konzert zum Abschluss des Lutherjahres seinen Auftakt. Überaus abwechslungsreich wurden bekannte Choräle in neuen Varianten dargeboten. So sang Monika Biwald, begleitet von Oskar Kara, "Aus tiefer Not schrei ich zu dir". Auch der weihnachtliche Choral "Ich steh an deiner Krippen hier" komponiert von J. S. Bach, wurde in einer modernen Variante geboten, arrangiert von Hartmut Janke.

Mit "Dance with me" spielte das Ensemble traditionellen Klezmer. Das Konzert endete mit einer zeitgenössischen Komposition im Jazz-Stil "Komm Herr, segne uns", das zur Begleitung von Klarinette und Klavier die Zuhörer mitsangen. Gerade die musikalischen Stile über die Jahrhunderte hinweg, die vielfältigen Varianten altbekannter Melodien, machten den Reiz dieses Konzertes aus.