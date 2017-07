Furtwangen Elektrotechnik-Absolventen gedenken alter Studienzeiten

Begrüßt wurden die ehemaligen Studenten an der Hochschule von Professor Robert Hönl. Mit großem Interesse ließen sich die ehemaligen Studenten darüber informieren, wie sich die Hochschule in den vergangenen 40 Jahren weiterentwickelt hat. Aber auch die Entwicklung in der Stadt sei nicht zu übersehen. Es war nicht das erste Treffen der Absolventen. In den vergangenen Jahren gab es auch schon Begegnungen an der Linacher Staumauer, im Hexenloch sowie an anderen Orten in Deutschland, wo die Studenten inzwischen zerstreut leben.

Auf jeden Fall hatten sie nach ihrem Studium kein Problem, eine Stelle zu finden, denn die Abgänger der HFU waren überall sehr gefragt. Auch damals war das Motto "Studieren auf höchstem Niveau" ein Begriff. Und dies habe eben nicht nur geographisch gegolten, sondern auch inhaltlich. Dabei, so erinnern sich die ehemaligen Studenten, sei das Studieren in den 1970er-Jahren ein Erlebnis gewesen. Teilweise hätten damals sogar noch Schüler mit der mittleren Reife ein Ingenieurstudium beginnen können.

Die Alternative war die Fachhochschulreife, die man in zwei Semestern Vorkursen erreichen konnte. Das Fach Elektrotechnik sei damals ein Renner gewesen mit seinen Ausrichtungen für die Medizintechnik, Daten- und Hochfrequenztechnik. Und in den vergangenen Jahrzehnten habe sich, wie jeder selbst erleben könne, die Elektrotechnik enorm entwickelt.