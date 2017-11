Furtwangen Eisenbach sucht besondere Helden

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 16. Dezember, in der Wolfwinkelhalle in Eisenbach (Hochschwarzwald) als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jedes Spenders Kosten von 35 Euro entstehen.

Seit vielen Jahren arbeitet die Franz Morat Group erfolgreich mit der DKMS zusammen und führte innerhalb des Unternehmens Registrierungsaktionen durch.

Unter dem Motto "Eisenbach sucht Helden" wird nun an die Menschen appelliert, sich ebenfalls registrieren zu lassen. Blutkrebs-Patienten können oft nur überleben, wenn es jemanden mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. "Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden", weiß Kevin Maier, Teamleiter Personal.