Furtwangen Eintrittskarte für das Spiel des Lebens

Die Elternbeiratsvorsitzende Bianca Fattler griff in ihren Wünschen das von den Abiturienten als Motto gewählte Bild des Casinos auf. Nach acht Jahren im Casino OHG erhielten sie nun mit dem Abitur als dem "soliden Furtwanger gymnasialen-Abschluss" die Eintrittskarte für das Spiel des Lebens.

Schulleiterin Ursula Kiefer dankte den Eltern für gute Zusammenarbeit und auch konstruktive Kritik. Die Eltern würden ihre Kinder auch künftig weiter begleiten, aber diese seien nun für ihr Tun selbst verantwortlich.

Im Namen der Schüler schließlich machte Veit Leonhard Rink deutlich, dass neben den Anstrengungen die Schule auch Spaß gemacht habe. Immer sei es ein hervorragendes Miteinander gewesen.

Im weiteren Verlauf des Abends gab es verschiedene Darbietungen und Spiele auch mit den Lehrern, die für Heiterkeit sorgten.

Beim Abiball wurden auch Preise für besondere Leistungen vergeben. Dabei wurde deutlich gemacht, dass einige der Preise nicht jedes Jahr vergeben werden können, weil an die Vergabe sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Gleich vier Preise konnte Veit Leonhard Rink in Empfang nehmen. Da er mit 1,0 den besten Notendurchschnitt aller Abiturienten hatte, überreichte ihm Bürgermeister Josef Herdner den Otto-Hahn- Preis. Darüber hinaus erhielt er den Preis der Stadt Furtwangen für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Ebenso erhielt Veit Leonhard Rink den Preis für Geographie und den Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft.

Dreimal ausgezeichnet wurde Timo Haas mit dem Mathematik-Preis des Mathematiker-Verbandes, dem Chemiepreis des deutschen Chemie-Verbandes und dem Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft.

Der Scheffel-Preis ging an Maike Vollprecht, der Preis für besondere Leistungen im Bereich der Sprachen an Pia Dorer. Michael Pfundstein erhielt den Preis für Gemeinschaftskunde, Cécil Gehringer die Alfred-Maul-Medaille für besondere Leistungen im Sport und Moritz Andrés den Informatikpreis der Hochschule Furtwangen. Nicht zuletzt wurde Melanie Rehberg von der Schule mit dem Sozialpreis für außerordentliches soziales Engagement in der Schule und im Klassenverband ausgezeichnet.