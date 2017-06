Furtwangen Einschränkungen halten sich in Grenzen

17 Millionen Euro werden in den Umbau und die Sanierung des OHGs gesteckt. Die Maßnahme bringt für Lehrer und Schüler auch Einschränkungen mit sich. Momentan, so die Schulleiterin, ist die Akzeptanz groß. Doch das könnte sich ändern.

Furtwangen. Ursula Kiefer sitzt an ihrem Schreibtisch im Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Draußen strahlt die Sonne, ein leichter Wind weht durch das geöffnete Fenster. Es ist ungewöhnlich ruhig für einen Schultag, fast alle Schüler sind heute außerhalb des Schulgebäudes unterwegs. So herrscht eine nahezu friedliche Stille – wäre da nicht der Baulärm.

Denn Ende April fiel am OHG der Startschuss für den rund 3,5 Millionen teuren Erweiterungsbau. Acht neue Klassenzimmer, die südlich an das Lehrerzimmer anschließen, entstehen hier in den nächsten Monaten.