Furtwangen Eine Uhr einfach zum Reinbeißen

Furtwangen (sh). Ein etwas anderes Angebot hat in diesem Jahr das deutsche Uhrenmuseum bei seinem weihnachtlichen Kinderprogramm ausprobiert: Neben der Besichtigung des Museums und den Erläuterungen zu verschiedenen Uhren wurden dieses Mal keine Uhren gebastelt oder bemalt, sondern gebacken. Volontärin Claire Hölig hatte die Idee gehabt, einmal etwas anderes anzubieten. Dabei ist es gar nicht so einfach, eine Uhr zu backen. Denn Backformen in Form eines Uhrenschildes gibt es im Handel nicht.