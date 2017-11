Furtwangen Eine Kiste fürs Pausen-Spielzeug

Bei der Hauptversammlung des Freundeskreises hatte die stellvertretende Schulleiterin Gabriele Herb den Wunsch nach einer solchen Kiste geäußert. Denn die Schule verfügt über viel unterschiedliches Pausenspielzeug, das aber in einem Raum im Keller gelagert wurde. Rein aus praktischen und zeitlichen Gründen wurde das Spielgerät in der großen Pause häufig nicht geholt und damit auch nicht regelmäßig genutzt. Nun findet sich diese Kiste direkt am Ausgang zum Pausenhof: Der aufsichtsführende Lehrer kann zu Beginn der Pause die Kiste öffnen und die Kinder können sich bedienen. Für den Freundeskreis war klar, dass man diesen Wunsch erfüllen wird. Gleichzeitig war die Herstellung dieser Kiste ein Beispiel für die regelmäßige Kooperation mit der Bregtalschule. Denn die Juniorfirma der Bregtalschule stellte in ihrer Werkstatt diese Box ganz nach Wunsch her. Vertreter des Freundeskreises kamen dann, um Lehrern und Schülern die Kiste zu überreichen.

Dabei erläuterte die Vorsitzende Angelika Müller, dass entsprechend den Wünschen aus der Hauptversammlung auch noch weitere Unterstützung gewährt wurde. So gab es für jede Klasse jeweils zehn Ohrenschützer. Wie Gabriele Herb erläuterte, spielt im Unterricht die so genannte Stillarbeit eine wesentliche Rolle, wobei die Schüler ganz konzentriert für sich alleine arbeiten. Und für manchen ist es dabei hilfreich, wenn die Außengeräusche durch einen solchen Ohrenschützer abgeschirmt werden. Ein weiterer großer Wunsch für die Schüler war eine Tischtennisplatte. Zwei Platten wurden von zwei Mitgliedern des Freundeskreises zur Verfügung gestellt und werden nun im großen Treppenhaus aufgestellt. Zum einen natürlich für das Tischtennisspiel, zum anderen kann die Platte für bestimmte Arbeiten als Tisch genutzt werden. Im Zusammenhang damit will man in der Schule auch eine Tischtennismannschaft für die Wettkämpfe "Jugend trainiert für Olympia" aufstellen und an Wettkämpfen teilnehmen, wie aktuell die Turner der Schule. Nicht zuletzt bekam die Schule Musikinstrumente, sogenannte Cajóns und Congas.