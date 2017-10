Furtwangen Eine Frau übernimmt das AWO-Ruder

Für langjährige Treue zur Arbeiterwohlfahrt hatte Angela Algermissen drei Mitglieder zu ehren. Seit 20 Jahren dabei ist Margot Kimmig. Die Nadel für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Rolf Burger, für 40 Jahre Hildegard Pietrek. In ihrem Rückblick erinnerte Schriftführerin Christa Hajek an Ausflüge und Adventsfeiern, die trotz der schwierigen Personalsituation durchgeführt wurden. Alljährlich unterstützt die AWO zudem das Furtwanger Sommerferienprogramm. Für die nächste Zeit gibt es einige Pläne, wie die neue Vorsitzende darlegte. Am Sonntag, 3. Dezember um 14.30 Uhr findet die Nikolausfeier im Gasthaus "Bad" statt. Der Ausflug soll 2018 bereits um 10 Uhr starten, damit man ein weiter entferntes Ziel ansteuern kann. Die Mitglieder stimmten diesem Vorschlag zu, das Ziel steht noch nicht fest. Geplant ist außerdem, wieder einmal die Katharinenhöhe zu besuchen. "Ihr seid herzlich willkommen", lud der Leiter Stephan Maier die AWO-Mitglieder ein. Unterstützt wird kommendes Jahr wieder das Sommerferienprogramm.