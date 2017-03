Furtwangen Eine farbenfrohe Reise nach Mali

Nach einem Besuch in Bamako, der Hauptstadt Malis, geht es auf dem Niger, der Lebensader Westafrikas, in Richtung Timbuktu. Im Dogonland, das in Zentralmali zwischen Mopti und der Grenze zu Burkina Faso gelegen ist, befinden sich malerische Dörfer mit einer reichen kulturellen Tradition.

Dort trifft der Zuhörer unter anderem auf fröhliche Kinder und auf Menschen, die von ihren traditionellen Handwerken erzählen.

Der Eintritt beträgt fünf Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Volkshochschule Oberes Bregtal, Grieshaberstraße 19, Furtwangen, Telefonnummer 07723 / 50 31 81.