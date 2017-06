Furtwangen Einbrecher stehlen Tresor mit Bargeld

Furtwangen. Bislang unbekannte Täter haben am Montag, in der Zeit von 2 bis 3 Uhr, in einem Hotel am Marktplatz die Tür zum Büro gewaltsam aufgetreten. Aus dem Büro stahlen die Einbrecher einen etwa 50 mal 50 Zentimeter großen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Tresors nimmt der Polizeiposten Furtwangen (Telefon 07723 92 94 80) entgegen.