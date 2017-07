Furtwangen Einbrecher lassen Blanko-Rezepte mitgehen

Über einen zuvor bestiegenen Carport und über ein von dort aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten in die Praxisräume. Dort entwendeten sie ein etwa 40 mal 40 Zentimeter großes Stahlbehältnis mit Rezeptformularen.

Die Polizei Furtwangen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem begangenen Einbruch machen können oder in der Nacht von Montag auf Dienstag sonst verdächtige Wahrnehmungen in der Bergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen unter der Telefonnummer 07723/92948-0 in Verbindung zu setzen.