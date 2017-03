Furtwangen Einbrecher klauen Tresor aus Rathaus

Am Samstagmorgen hielt sich der Bürgermeister noch im Rathaus auf und stellte keine Auffälligkeiten im Gebäude fest. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl gegen 7 Uhr dann bemerkt. Demzufolge dürften die Täter im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen in das Rathaus eingedrungen sein.

Im zweiten, der beiden brachial aufgehebelten Büroräume, fanden die Täter den etwa 40x90 Zentimeter großen Tresor mit Bargeld und entwendeten diesen. Die Polizei in Furtwangen, Telefon 07723/929480, bittet um Hinweise.