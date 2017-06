Furtwangen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Reisebüro in der Friedrichstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstüre des Geschäftes gewaltsam auf. Nach dem Durchwühlen von unverschlossenen Schreibtischen flüchteten die Täter nach erster Einschätzung ohne Beute. Die Polizei Furtwangen (Telefon 07723/92 94 80) bittet um sachdienliche Hinweise.