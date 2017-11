Furtwangen Einblicke an allen drei Standorten

Furtwangen. Schule – und was dann? Wäre ein Studium etwas für mich, und wenn ja: was genau und wo? Diese Fragen stellen sich viele Schüler in den Oberstufenklassen. Um bei der Beantwortung zu helfen, lädt die Hochschule Furtwangen zum Studieninfotag ein. Er findet landesweit am Mittwoch, 22. November, statt. Los geht es um 7.45 Uhr am Campus Schwenningen, um 8.15 Uhr am Campus Furtwangen und um 9 Uhr am Hochschulcampus Tuttlingen. "Wir bieten Einblicke in Vorlesungen und Labore und erläutern, was genau man bei uns studieren kann", erklärt Victoria Reineck von der Zentralen Studienberatung der Hochschule. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Schnuppervorlesungen, Laborführungen, die Vorstellung der Studiengänge und Infos zu Bewerbung und Zulassung vermitteln einen umfassenden Einblick.