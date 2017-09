Furtwangen Ein Wiedersehen nach 40 Jahren

Nach 40 Jahren Schule auf dem Oberen Bühl in Furtwangen findet nun ein großes Ehemaligentreffen statt, das alle ehemalige Schüler und Lehrer beider Schularten seit Gründung der Schule 1949 zum Austausch zusammenbringen will. Bierstand, verschiedene Speisen an Foodtrucks, Schulführungen, die Lehrerband und eine offene Bühne für alle musikalisch Begabten erwarten die Teilnehmer. Auf der Ebene des Lehrerzimmers werden von Rolf Wehrle, ehemaliger Lehrer am OHG, Dokumente und Fotos aus den letzten 70 Jahren ausgestellt, darunter auch Schnappschüsse. Bei den Schulführungen kann man sich auch über die laufenden und anstehenden Bau- und Sanierungsarbeiten informieren. Wer sich kurzfristig entscheidet, ist selbstverständlich auch ohne Anmeldung willkommen. Das Treffen findet bei jedem Wetter statt und der Eintritt ist frei.