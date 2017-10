Furtwangen Ein Vierteljahrhundert italienische Küche

1989 war Roberto Bossio aus Kalabrien nach Gütenbach gekommen und übernahm hier die Pizzeria Wendelbeck zusammen mit einem Partner. 1991 heiratete er, allerdings in Italien, Margherita, die als Schneiderin in Neapel arbeitete. Sie kam dann ebenfalls nach Deutschland.

Bereits ein Jahr später eröffneten die beiden die Pizzeria Europa am Stadtgarten. Roberto Bossio kann dabei auf lange Erfahrung als Pizzabäcker zurückblicken. Das Handwerk hatte er schon in der Jugend in Rom gelernt, wo er auch mehrere Jahre in einer Pizzeria arbeitete. Zur Familie gehören inzwischen auch vier Töchter, die aktuell noch zu Hause wohnen, aber in diesen Wochen hinaus in die Welt ziehen werden. Von Anfang an war es das Ziel, dass der Betrieb der Pizzeria im Wesentlichen von der Familie selbst geleistet wird. Daher hatte man im Lauf der Jahre nur wenige Angestellte, die aber dann dem Betrieb sehr lange treu blieben oder bleiben.

Grundsatz für Roberto Bossio ist, dass alles auf der Speisekarte hausgemacht ist. Das beginnt bei der Tomatensauce geht über die Lasagne und die eigenen Gnocchi natürlich bis zur Pizza in allen Variationen. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, dass viele der Zutaten wie Salami, Käse oder Olivenöl direkt aus Italien kommen. Neben den klassischen Gerichten bietet Roberto Bossio immer wieder auch neue Angebote. Und beliebt ist inzwischen auch der regelmäßige Mittagstisch in der Pizzeria.