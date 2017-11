Furtwangen Ein Meister der Tasten und Worte

Wortreich, satirisch und musikalisch präsentierte und persiflierte er sozial-gesellschaftliche Themen. Der Meister der Tasten, Saiten und Worte, Axel Pätz, ist ein Vollblutmusiker. Seine satirischen, bissigen schwarzhumorigen Texte unterlegt er stimmungsvoll mit Musik, ob am Klavier oder am Akkordeon, auch die Ukulele kommt zum Einsatz.

Er erzählt von einem Glückstag, der besonders merkwürdig verläuft, nix klappt. Der Mann in Nadelstreifenweste, mit wirrem Haar, stechendem Blick und schauspielerischem Talent ist auf der Suche nach dem kleinen Glück in schlechten Zeiten. Er besingt die Themen unserer Zeit, von Flüchtlingen und Migranten bis zum Schlager. Damit wäre mehr Geld zu verdienen, doch falle es ihm schwer, doofe Schlagertexte zu kreieren, so zieht er lieber Schlager und deren Interpreten durch den Kakao.

Er führt in bestem Business-Geschwafel eine Evaluation an seinem "Schnuffel"-Baby durch. Dieses wird aus der Familie outgesourct und klagt sich wieder ein. Den Fernsehdauerbeschuss nimmt Pätz unter die Lupe und vermutet den Stand der Gesellschaft bei den Römern: Brot und Spiele. Ein fröhlich-zackiges Wanderlied untermalt er am Akkordeon, mit leuchtendem Brennstab begibt er sich auf die Suche nach Endlagerstätten. Einzige Antwort der Tochter auf das getadelde Chaos, "Chill mal", schlonzt er so hin.