Furtwangen Ein Integrationsabend mit viel Witz und Hintersinn

Furtwangen. "Was glaub ich, wer ich bin?", der Programmtitel verrät es: Liza Kos war und ist auf Identitätssuche. Sie schöpft dabei aus ihrem Erfahrungsschatz als geborene Russin, angeheiratete Türkin und Deutsche. Hintersinnig und unterhaltsam bot sie in der Kulturfabrik ihren persönlichen Integrationsabend.

Die 36-jährige Elizaveta Kostyuk, kurz Liza Kos, genoss in Moskau eine intensive Musikausbildung, Spaß machen hat ihr immer schon gefallen. Sie erzählt von der religiösen musikalischen Familie, mit der sie im Alter von 15 Jahren nach Deutschland auswandert. Dort lernt sie ihren ersten Freund Achmet kennen und mit ihm die türkische Kultur. Und um dann nach vier Jahren endlich in Deutschland "anzukommen", tritt sie einem Karnevalsverein bei und berichtet von Schunkel-Traumata.

Das Programm hangelt sich an ihrem Leben entlang, sie weiß also, wovon sie spricht, singt und performt. Sie gewährt tiefe fundierte Einblicke in ihre ganz persönliche Gefühlswelt, sie beleuchtet und persifliert die Alltagsprobleme der Kulturen mit Witz und Hintersinn, eigenen Texten und Liedern, die sie mit warmer Stimme vorträgt. Ob sie die lahme Russin ohne Doping mimt oder die "Gutfried Putenbrust" mit Putins Brust verwechselt: Gekonnt und mit sichtlichem Spaß zerpflückt sie locker gängige Vorurteile gegenüber Fremden in unserem Land.