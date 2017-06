Furtwangen Ein fiktiver Gastprofessor sorgt für viel Gelächter

Sie haben im Sommersemester 2016 oder im Wintersemester 2016/2017 ihre Abschlüsse in den Studiengängen Angewandte Gesundheitswissenschaften (Bachelor) sowie Security & Safety Engineering (Bachelor und Master) erlangt. Zur Graduierungsfeier in der Aula am Campus Furtwangen waren zahlreiche Gäste gekommen.

Stephan Lambotte, Dekan der Fakultät, gab den Absolventen in seinen Eröffnungsworten einige Lebensweisheiten anhand bekannter Musikstücke mit auf den Weg. Trotz aktueller politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen lautete sein Fazit: "Schauen Sie zuversichtlich in die Zukunft." Musikalisch untermalt wurde die Feier von Benjamin Lee, Musiklehrer und Komponist aus Freiburg.

Rolf Schofer, Rektor der Hochschule, unterstrich: "Wir haben versucht, ihnen beizubringen, wie wichtig Fakten sind." Er wünsche den Absolventen viel Freude im Berufsleben, und vielleicht komme der eine oder andere wieder an die Hochschule zurück, etwa um den Master zu machen. "Halten Sie zu uns Kontakt", so der Wunsch des Rektors.