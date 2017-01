Furtwangen Ein engagierter Pädagoge und Erznarr

Gerhard Stoll stammt aus Furtwangen. Vom Progymnasium Furtwangen wechselte er dann zum Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen, wo er 1961 das Abitur machte. Nach seinem Studium an der pädagogischen Hochschule in Freiburg begann er seine Lehrer-Tätigkeit an der einklassigen Schule in Linach mit 30 Schülern in acht Klassenstufen. In Schönwald war wieder Alleinlehrer in einer einklassigen Schule.

1967 kam er dann zurück nach Furtwangen als Lehrer an die Anne-Frank-Schule und wechselte 1977 zur Hauptschule. 1985 wurde er dort Konrektor.

Im Herbst 1993 übernahm er in Nachfolge von Klemens Laule als kommissarischer Schulleiter die Leitung, bevor er im Mai 1994 offiziell zum Rektor ernannt wurde.