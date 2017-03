Furtwangen Ehemaliger Top-Athlet macht Siedle-Mitarbeiter fit

Auch andere Spitzensportler unterstützen das Präventionsprogramm. Gesundheit sei im Hause Siedle auch ein wirtschaftlicher Aspekt, es gebe Wasserspender, eine Radstation, gesundes Essen und Physiotheraie in der Mittagpause, so Gabriele Siedle, Vorsitzende der Geschäftsführung. Im internen Blog gibt es Diskussionen, Impulse für mehr Gesundheit setzen seien erklärte Ziele. "Denn auch wir verlangen Hochleistungen", so die Vorsitzende.

Bewegung ist Schmitts Ding: seit er vor drei Jahren mit dem Leistungssport aufgehört hat, ist mehr Eigenmotivation nötig. Er joggt, macht Ausdauer mit Rad und Langlaufskiern und Kräftigungsübungen. Die Ernährung musste er nicht umstellen, ernährt sich nach wie vor sehr bewusst und gesund.

Den Siedle-Mitarbeitern bescheinigte er Fitness und hohe Motivation, dennoch waren die 15 Teilnehmer nach einer Stunde relativ platt. Der Tag sei dafür da, um Gesundheitsthemen zu verfestigen und neue Impulse zu setzen, so Gabriele Siedle und freute sich sehr, den Sportler im Hause zu haben.