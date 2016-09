Furtwangen Ehemalige im Elsass

Bei einer gemütlichen Bootsfahrt auf der Ill, konnten viele Sehenswürdigkeiten der Stadt ohne jede Anstrengung erlebt werden. Der anschließende Aufenthalt wurde zum Bummeln und Verweilen in den Gassen der Altstadt genutzt. Weiter ging es nach Riquewihr, einem beschaulichen Weinort am Fuße der Vogesen, deren mittelalterliche Altstadt nahezu komplett erhalten ist. Auch hier stand die Entspannung in den malerischen Gassen bei Kaffee und Kuchen oder einem guten Glas Wein im Vordergrund. Der Organisator, Arnold Kienzler, hatte wie gewohnt wieder ein tolles, rundes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Beim Abschluss im "Hirschen" in Simonswald konnten alle auf einen schönen Herbsttag zurückblicken. Dabei informierte Kienzler, dass er die Organisation der Ausflüge, nach nunmehr 27 Jahren in jüngere Hände legt und sich aber noch auf viele weitere gemeinsame Reisen freut.