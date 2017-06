Furtwangen Ehemalige auf Spritztour nach Rothaus

Furtwangen (cha). Alles über Bierherstellung erfuhren die ehemaligen Furtwanger Kommunalpolitiker bei ihrem Ausflug zur Rothaus-Brauerei in Grafenhausen. Für den "Club der Alten" hatte Otto Weißer diesen Ausflug in den Südschwarzwald organisiert. Bei wenig sommerlichen Temperaturen ging die Busfahrt vorbei am Titisee und am Schluchsee zur Brauerei. Die Gäste aus der Uhrenstadt wurden dort herzlich empfangen und hörten bei dem Rundgang viel Interessantes über die Geschichte der traditionsreichen Badischen Staatsbrauerei.