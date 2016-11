Furtwangen EDV eine Hilfe für den Winterdienst

Die Messdaten seien zwar eine wichtige Informationsquelle, betont Wiehl. Aber bei Unsicherheiten werde zum Beispiel das Gelände abgefahren und immer wieder gebremst, um Hinweise auf Straßenglätte zu erhalten.

Die drei Messfühler und Bereitstellung der Datenanalyse lässt sich Furtwangen monatlich 650 Euro kosten, erklärt Wiehl. Doch das lohne sich angesichts der Summe, die ein Volleinsatz mit dem gesamten Winterdienst koste, also allen rund 25 Fahrzeugen mit dem zugehörigen Personal. Diese Summe belaufe sich nämlich auf 8000 Euro allein an einem Tag. Wenn die Messwerte ergäben, dass ein solcher Volleinsatz nicht notwendig sei, würden sich die monatlichen Gebühren für die EDV-Unterstützung schnell amortisieren.

25 Fahrzeuge von Fremdunternehmern kommen zum Einsatz

Mit dem Winterdienst sind nicht nur die Technischen Dienste, diese vor allem in der Kernstadt, beschäftigt. Hinzu kommen laut Wiehl noch 25 Fahrzeuge von Fremdunternehmern, die Straßen, Gehwege und Plätze in den Ortsteilen, aber auch in Furtwangen räumen und streuen. "Ich habe Hochachtung vor diesen Leuten. Das will nicht jeder machen", deutet Wiehl an, dass seine Winterdienst-Mannschaft ihrer Arbeit mit einem gehörigen Stück Idealismus nachgeht. Dabei sind in einigen Räumfahrzeugen GPS-Sender installiert, die den genauen Verlauf der Fahrt dokumentieren und als Computerdatei abrufbar machen.

Diese Dateien sind ein schlagkräftiges Argument gerade bei Anrufern, die behaupten, bei ihnen sei nicht geräumt worden, merkt Wiehl an. Rund 50 Anrufe von verärgerten Einwohnern gebe es durchschnittlich über eine Wintersaison beim Bauhof. Beim Rathaus würden sich weitere melden. Dabei werde beispielsweise bemängelt, dass das Räumfahrzeug Schnee vor die Garageneinfahrt geschoben habe. Wiehl meint, den Hinweisen werde nachgegangen und bei berechtigter Kritik nachgearbeitet. Häufig sei es aber so, dass der Schneepflug bei der Fahrt durch die Straße hin und wieder eine Schneekugel seitlich liegen lasse. Das lasse sich nicht umgehen und durch den Bauhof auch nicht beseitigen.

Wiehl ist klar, dass die Bevölkerung älter wird und es gerade für ältere Personen schwierig ist, solche Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Der Bauhof helfe ja, so gut es gehe. Aber dessen Möglichkeiten seien auch begrenzt.

So sei der Bauhof mit seiner personellen Ausstattung am "untersten Limit". "Bereits seit Wochen sucht die Stadtverwaltung deshalb auf Hochtouren nach Verstärkung für diese durchaus herausfordernde Tätigkeit, die aber auch mit vielerlei Vorteilen verbunden ist", so Wiehl.

Angesichts der knappen Personaldecke müssten Anlieger gerade in Nebenstraßen etwas Geduld haben, wenn bei starkem Schneefall der Räumdienst Zeit brauche, bis er auch bei ihnen erscheine.