Furtwangen Edelweiß spielt sich in die Herzen

Edgar Grieshaber seit 50 Jahren im Dienst der Handharmonika-Musik

So führten die Musiker ihre Zuhörer nach Russland mit einer Komposition von Jo Knümann, oder mit präzisen Rhythmen des Tangos "El Caballero" nach Südamerika. Die "Vergelin Suite" von Jacob de Haan erwies sich als vielseitiges, abwechslungsreiches Stück, mit Bravour vorgetragen. Stimmungsvoll erklang "My Hart will go on", Musik aus dem Film „Titanic, und mit Klängen von Boney M. führten die Rohrbacher Musiker zurück in die 70-er Jahre.

Das Konzert bot den Rahmen für Ehrungen des Deutschen Harmonikaverbandes, die die Kreisvorsitzende Brigitte Sauerburger überreichte. Für 50 Jahre im Dienste der Harmonikamusik überreichte sie Edgar Grieshaber die Ehrenamtstrophäe. Sie zählte eine lange Liste von Posten auf, die Grieshaber hatte, vom Jugendausbilder über den Kreisvorsitz bis zum Vorsitz im Rohrbacher Harmonikaverein, den er 19 Jahre lang leitete, heute ist er Vize-Vorsitzender. Für zehn Jahre Tätigkeit im Ehrenamt wurden Sebastian Stumpp und Paul Ketterer geehrt, die Auszeichnung für 30 Jahr aktiven Musizierens ging am Carmen Kisch.

Vorsitzender Markus Graf schloss sich den Glückwünschen an. Zugleich dankte er der Dirigentin Beate Ferst für ein "gelungenes, abwechslungsreiches Konzert", das sie "mit Leidenschaft, Geduld und Fröhlichkeit" mit den Musikern einstudierte. Sein Dank galt ebenfalls der Jugendausbilderin Uta Borho.