Am Donnerstag, 6. Juli, öffnet Markteiter Michael Potemke mit seinen 24 Mitarbeitern und vier Auszubildenden den neuen Edeka-Markt in der Bregstraße 11. 2016 war der alte Markt am gleichen Standort geschlossen und abgerissen worden. Nun stehen im neuen Gebäude den Kunden 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Foto: Liebau