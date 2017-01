Furtwangen Echte Virtuosen lassen aufhorchen

Furtwangen. Der vom Lions Club Triberg-Schwarzwald geförderte Markstein zum Jahresbeginn hat Fuß gefasst und kann zur Tradition werden. Festliche Musik boten das Bläserquintett mit Fynn Müller und Rainer Benner (Trompeten), Andreas Spiegelhalder (Posaune), Takako Yamanoi (Horn) und Sebastian Patzelt (Tuba) sowie der Organist.

Das in die Ecksätze der Suite von Traugott Fünfgeld eingebettete Programm war gerundet und wurde von der "Highland Cathedral" als Zugabe getoppt. Die erfahrenen Musiker boten saubere Blasmusik und virtuose Orgelkunst. Gemeinsam erklangen Allegro und Finale des Offenburger Bezirkskantors. Durchgängig waren die Themen zu hören, erklangen rasche Staccato-Orgelpassagen, schmetterten die Bläser, kam ein italienisch gefärbtes Legato herüber, belebten rassige Synkopen, war straffer Rhythmus zu spüren und strahlten die Schlussfermaten.

Britannische Herzen schlugen höher, als Elgars Marsch aus "Pomp & Circumstance" erklang, eine pfiffige Wiedergabe und Erinnerung an die "Proms" und das "Land of Hope and Glory". Treffend interpretiert, bestens an den kompositorischen Stilen orientiert und technisch ausgereift bot Frank Rieger Solowerke an der Klais-Orgel, so die "Litanies" des 1940 gefallenen Jehan Alain, ein vielschichtiges Werk in Melodik und Rhythmik unter des Komponisten Motto "die Vernunft erreicht ihre Grenze, nur der Glaube folgt ihrem Flug gen Himmel". Kontrastreich, angesiedelt zwischen Piano und Fortissimo, atemberaubenden Läufen, hingetupften Einwürfen, absteigenden Linien und choralhaften Momenten gestaltete Rieger das Allegro vivace der 5. Orgelsymphonie von Widor.