Furtwangen Echte Unikate sollen Freude schenken

Einen Schuhkarton mit Geschenkpapier bekleben und mit Schulartikeln, Zahnbürste, Zahnpasta, warmer Kleidung, Spielzeug, Kuscheltier, Schokolade und Bonbons füllen. Annahmestellen sind bei: Hanna Widmann, Eichendorffstraße 11; Schuh- und Sport Klausmann; Metzgerei Waldvogel, in Neukirch: Familie Hofmeier, Schwarzwaldstraße 18; in Vöhrenbach: Annette Feuerstein, An der Breg 7. Letzter Abgabetermin für die Päckchen ist der 15. November.