Furtwangen-Schönenbach. Am Dienstag, 10. Oktober, finden zwei Heimspiele auf dem Sportplatz in Schönenbach statt. Die E-Jugend spielt um 17.30 Uhr gegen den SV Eisenbach. Um 18.30 Uhr tritt anschließend die C-Jugend gegen die Mannschaft des SV Niedereschach an.