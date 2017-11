Furtwangen Durchblick behalten beim Blaulichttag

Erlebnis Feuerwehr: Zum dritten Mal hat die Jugendfeuerwehr Furtwangen für Schüler der vierten Klasse einen Blaulichttag veranstaltet. 14 Helfer aus der waren im Einsatz.

F urtwangen. Veranstaltet wird der Blaulichttag landesweit von verschiedenen Hilfsorganisationen. In Furtwangen übernimmt dies die Feuerwehr, wobei im Schwarzwald-Baar-Kreis nur wenige Wehren an einem Werktag ein solches Angebot aufstellen können. Neben der Anne-Frank-Schule war auch die Friedrichschule vertreten. Für die Jugendfeuerwehr bedeutete dies eine Rekordteilnehmerzahl von rund 70 Kindern. Ziel der Veranstaltung ist es, über die Rettungsdienste zu informieren. In Furtwangen waren 14 Helfer aus der Jugend- und der aktiven Wehr im Einsatz.

Unter der Regie von Jugendleiter Jürgen Wahl wurden in und um das Rettungszentrum sechs verschiedene Stationen aufgebaut. So konnten die Kinder zum einen die Feuerwehr selbst und ihre Aufgaben kennenlernen. Gleichzeitig wurde einiges zum Thema Feuer und Brandschutz vermittelt.