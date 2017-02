Furtwangen Dritten Platz erturnt

Das Mannschaft turnte in Deißlingen in der Besetzung Dana Bausch, Sandra Möller, Manuela Möller, Luisa Reich und Laura Thoma. Mit dabei war neben der betreuenden Sportlehrerin Elke Schartel auch die Turnerin Anne Rothweiler, die eine sehr große Hilfe bei der Betreuung der Mädchen während des Wettkampfes war.

An allen Geräten lieferte die Mannschaft einen überzeugendenen Wettkampf. Schon am Stufenbarren zeigten sie, dass sie mit vorne dabei sein wollten. Hier ging fast alles glatt, und sie konnten zufrieden an den Schwebebalken gehen. Da war die Nervosität allerdings hoch.

Die meisten konnten trotzdem eine fast fehlerlose Übung zeigen, wobei Manuela mit einer souveränen Übung dominierte und mit 16,0 Punkten belohnt wurde. Weiter ging es am Boden, was überraschenderweise das schwächste Gerät war. Laura erhielt hier die höchste Punktzahl für ihre Mannschaft. Doch zum Schluss überzeugte das Mannschaftsergebnis vom Sprung. Hier wurden die sicheren Sprünge mit sehr hohen Punkten bewertet. Manuela erturnte nochmals 16,0 Punkte.