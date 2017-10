Furtwangen Drei Tage unterwegs

Es beteiligten sich 29 Sportkegler mit Familienangehörigen und fuhren mit dem Bus nach Tirol an den schönen Achensee. In Maurach bezog man Quartier bei noch schönem Wetter. Leider hatte es am zweiten Tag geregnet und man konnte das eigentlich geplante Programm nur teilweise durchführen. Der Höhepunkt an diesem Tag war die Fahrt mit der Dampfzahnradbahn von Jenbach bis zum Endpunkt Seespitz am Achensee. Einige Unentwegte fuhren mit der Karwendel-Bahn zur Bergstation.

Bei der Heimreise am dritten Tag zeigte sich wieder ein blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Die Fahrt wurde nochmals unterbrochen um in Wattens bei Innsbruck die weltberühmten Swarovski-Kristallwelten zu besuchen.

Zum Abschluss dieser schönen Tage wurde nochmals im Gasthaus Sternen in Kirchen-Hausen zum Abendessen eingekehrt.