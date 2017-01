Furtwangen Drei-Königs-Cup: Rund 50 Teams werden erwartet

Furtwangen. Das Drei-Tages-Turnier beginnt am Freitag, 6. Januar, um 10 Uhr mit den D-Juniorinnen. Ab 13.30 Uhr sind dann die C-Mädchen an der Reihe, ehe um 18 Uhr die B-Mädchen ihr "Nachtturnier" starten. Am Samstag, 7. Januar, beginnen die Bambini ebenfalls um 10 Uhr. Anschließend (zirka 12 Uhr) kämpfen die F-Junioren um den Drei-Königs-Cup. Ab 16 Uhr spielen die E-Jugenden den Pokal aus. Die D-Junioren starten am Sonntag, 8. Januar um 10 Uhr ihr Turnier. Ab 13.30 Uhr treten die C-Junioren gegeneinander an. Das mit fast 50 Mannschaften besetzte Teilnehmerfeld verspricht interessante Begegnungen, sowie spannende und aufgrund der großen Jugendtore vor allem torreiche Spiele. In der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums Furtwangen werden auch überbezirkliche Mannschaften antreten. Neben dem sportlichen Wetteifern steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Auch für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.