Furtwangen Drei E-Tankstellen für die Innenstadt

Wie Bürgermeister Herdner erneuerbare Energien fördern will, fragte Kordula Kugele. Herdner antwortete, wenn das Gutachten, das derzeit in Arbeit ist, die Windkraft befürwortet, werde er sie unterstützen. Außerdem kündigte er drei E-Tankstellen in der Innenstadt an. Wohin der neue Bauhof kommen soll, wollte Thomas Biehler wissen. Zwei Standorte seien in der näheren Auswahl, berichtete Herdner, benannte sie aber nicht. Im November werde der Gemeinderat darüber entscheiden. "Die Schulen am Ilben sehen nicht gut aus", kritisierte Albert Kammerer und meinte, durch entsprechende Sanierung könne man durchaus Geld sparen. Bei der Werkrealschule sei das schwierig, erklärte Josef Herdner, denn das Gebäude des Architekten Günter Behnisch steht unter Denkmalschutz. Behnisch hatte unter anderem das Olympiastadion in München und den neuen Plenarsaal des Deutschen Bundestags in Bonn entworfen.

Auch die Wohnungssituation wurde diskutiert, Familien mit Kindern finden keinen Wohnraum, sie konkurrieren mit Studenten, stellte Thomas Biehler fest. Dem hielt Herdner entgegen, dass es durchaus Wohnraum in Furtwangen gebe, aber "das Angebot trifft nicht die Nachfrage". Zwei Mehrfamilienhäuser könnten Abhilfe schaffen, allerdings sind noch baurechtliche Fragen zu klären.