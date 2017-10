Furtwangen Dorfgemeinschaftshaus am teuersten

Rohrbach: Hier steht ein großes Projekt an: die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahme lägen bei rund 1,6 Millionen Euro, teilt Ortsvorsteher Karl Wehrle auf Nachfrage mit. Doch wie viel davon die Gemeinde übernimmt, sei im Moment unklar, weil die Höhe der Zuschüsse noch nicht feststehe. Entstehen soll unter anderem ein neuer Raum für Vereine, in dem bis zu 200 Personen Platz finden sollen.

Ein weiterer Wunsch sei laut Wehrle der Anschluss an den Bregtalradweg. Dieser solle in der Ortsmitte Rohrbachs beginnen und neben der Straße nach Schönbach führen. Ob die neue Verbindung geteert werden soll, stehe im Moment nicht fest.

Schönenbach: Ortsvorsteher Hansjörg Hall stellte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung zwei Projekte vor, die an die Stadtverwaltung weitergegeben wurden, um im nächstjährigen Haushaltsplan berücksichtigt zu werden. Zum einen geht es hier um den Boden der Sporthalle, zum anderen um die Straße im Hofgrund. Die eigentliche Sanierung des Hallenbodens kostet voraussichtlich 56 600 Euro. Hinzu kommen in diesem Zusammenhang noch weitere Arbeiten, so dass sich die Summe letztlich auf 80 000 Euro erhöht.

Bei der Straße im Hofgrund wurde der hintere Teil vor drei Jahren erneuert, der vordere Bereich muss nun in Angriff genommen werden, hieß es in der Sitzung. 35 000 Euro werden veranschlagt. Weitere 7500 Euro fallen für das kurze Stück von der Landstraße bis zur Breg-Brücke an. Diese Straße verläuft zwar auf Privatgrund, doch nach vertraglicher Abmachung muss die Stadt zwei Drittel, in diesem Fall also 5000 Euro, übernehmen.

Die Ortsteile warten nun gespannt auf die Haushaltsberatungen des Furtwanger Gemeinderats und welche Investitionen bewilligt werden. Die Haushaltsberatung ist auf Dienstag, 5. Dezember, festgesetzt. Sollte die Zeit nicht ausreichen, geht es am Mittwoch, 6. Dezember, mit den Beratungen weiter, informiert die Stadtverwaltung.