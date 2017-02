Furtwangen Dolmetscher fehlen passende Worte

Furtwangen (cha). Das Sprachcafé im evangelischen Gemeindehaus war in dieser Woche der heimischen Fasnet gewidmet. Zu Gast waren auch die Furtwanger Kommunionkinder, phantasievoll verkleidet, und gaben einen Einblick in närrisches Treiben.

Jede Woche treffen sich Flüchtlinge aus Furtwangen und Umgebung im Sprach­café, um ihre neue Heimat besser kennenzulernen. Mit dabei sind Betreuer und Übersetzer. Sie wurden willkommen geheißen von Bernadette Burt, bei der Stadt zuständig für die Flüchtlinge. Für leckeres Gebäck hatten einige der syrischen Frauen gesorgt.

In Kurzfassung stellte An­dré Frey die Furtwanger Fasnetfiguren vor vom Bodenwälder über Spättle und Fuhrkigeli bis zur Hexe. Bräuche wie das Verbrennen des letzten Meckerers, der Umzug am Fasnetsonntag und die Elfi-Mess am Montag erläuterte Frey ebenfalls.