Furtwangen Diskussion um die Bühlhofstraße

Dies könnte, so die Ausschussmitglieder, gerade für Kinder oder Behinderte zu gefährlichen Situationen führen. Aber auch in der Bühlhofstraße selbst würde ein fehlender Randstreifen dazu verleiten, bei Gegenverkehr einfach auf den Gehweg auszuweichen, wie auch Dirk Ebeling aus der Erfahrung als Polizist bestätigen konnte. Bei einem Anwesen führt dies zu besonders gefährlichen Situationen, denn hier geht die Haustür direkt auf den Gehweg hinaus. Wenn man hier also das Haus verlassen würde, müsste man erst vorsichtig um die Ecke schauen, ob man den Bürgersteig überhaupt betreten kann.

Aus diesen Gründen stimmte der Ausschuss dann auch zu, dass überall ein Hochbord-Randstein eingebaut wird, der lediglich bei den Einfahrten der Grundstücke abgesenkt wird. Der Gehweg selbst wird wie vorgesehen gepflastert werden. Verzichten wird man auch auf die ursprünglich vorgesehenen Parkbuchten, die gerade beim Winterdienst zu Engpässen führen könnten.

Roland Thurner betonte, dass man in dieser Straße wirklich jeden Parkplatz brauche. Durch Parkbuchten würde sich die Zahl der Parkplätze verringern. Bei der Enge der Straße müsse sehr schnell der Schnee abgefahren werden. Dies wird am besten funktionieren, wenn die Parkplätze lediglich auf der Straße eingezeichnet werden.

Um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, würden die Ausschussmitglieder allerdings ein wechselseitiges Parken bevorzugen. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass dadurch Parkplätze verloren gehen. Es soll nun geprüft werden, ob man im Bereich von Grundstückseinfahrten die Seiten wechseln könnte, und damit die Zahl der Parkplätze gleich bliebe. Roland Thurner machte außerdem deutlich, dass mit der aufgemalten Parkplatz-Markierung bei Bedarf die Parkplatzeinteilung schnell und einfach wieder zu korrigieren wäre.

Ursprünglich war bei den Plänen auch vorgesehen, bei der Einfahrt in diesen Bereich durch einen Pflasterstreifen quer über die Straße die Autofahrer zum langsamer fahren zu motivieren. Hier befürchten die Anlieger allerdings, dass die Fahrt über das Pflaster zu Lärmbelästigungen führt. Deshalb entschied sich der technische Ausschuss dann dafür, dass an der Einfahrt zu diesem sanierten und etwas verkehrsberuhigten Bereich gefärbter Asphalt aufgebracht werden soll, der als optischer Hinweis an die Fahrer wirken soll.