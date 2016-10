Furtwangen Dirigent und Komponist gewährt Einblicke

Reto Parolari ist musikalischer Leiter beim alljährlich stattfindenden Internationalen Circusfestival in Monte Carlo, das in rund zwei Dutzend Länder ausgestrahlt wird. Reto Parolari stammt aus einer Musikerfamilie und gilt als Fachmann für gehobene Unterhaltungsmusik. Seine Ausbildung erhielt er an der Musikhochschule Winterthur, Schweiz, danach in Hannover, Stuttgart und Wien. Reto Parolari war fünf Jahre Dirigent für Operette und Musical am Stadttheater St. Gallen sowie 14 Jahre am Theater Carré, Amsterdam.

Als Gastdirigent war er bei vielen Orchestern in Deutschland, Holland, Tschechien und Österreich tätig. Mittlerweile hat Reto Parolari über 35 CDs eingespielt. Er war sechs Jahre lang Dirigent beim Schweizer Nationalcircus Gebrüder Knie, drei Jahre musikalischer Oberleiter bei Circus Krone in München und ist seit 1997 Chefdirigent beim Internationalen Circusfestival in Monte Carlo. Als Komponist und Arrangeur hat er mehrere hundert Werke im Bereich E- und U-Musik verfasst.

