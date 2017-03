Furtwangen Digitale Vernetzung und Telemedizin

Teilnahme für jeden offen

Willkommen sind vor allem die Ärzte aus der Region, Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und Studenten der Hochschule. Grundsätzlich aber ist die Teilnahme für jeden interessierten Zuhörer offen. Weitere Interessenten aus den Gesundheitsberufen können sich noch direkt am Mittwochnachmittag anmelden.

Veranstalter sind das Gesundheitsnetzwerk des Schwarzwald-Baar-Kreises mit dem Schirmherrn der Veranstaltung Landrat Sven Hinterseh, die Hochschule Furtwangen mit Rektor Rolf Schofer und dem Organisator Manfred Kühne, die Stadt Furtwangen mit Bürgermeister Josef Herdner und die Fördergesellschaft der Hochschule Furtwangen als einer der wichtigsten Geldgeber.

Um 17 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung durch Rolf Schofer und Sven Hinterseh. In der Aula findet um 17.15 Uhr der Impulsvortrag statt: Als Gastrednerin konnte hier Staatssekretärin Bärbl Mielich aus dem Sozialministerium gewonnen werden. In ihrem Referat unter dem Titel "Quo Vadis: Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg" widmet sie sich der digitalen Vernetzung und Telemedizin als Chance für eine sektionsübergreifende Versorgung im ländlichen Raum. Dieses Referat ist für die Hochschule Furtwangen und auch für die Raumschaft von besonderer Bedeutung. Denn zum einen wird die Versorgung im ländlichen Raum wie beispielsweise im Bregtal immer schwieriger. Mit einer solchen digitalen Vernetzung können Ärzte oder auch entsprechende Hilfskräfte mit den medizinischen Zentren verbunden werden. Darüber hinaus ist aber das Thema digitale Vernetzung und Telemedizin für die Furtwanger Hochschule mit Informatik und digitalen Medien wichtig.

Zu diesem Semester wurden zusätzlich der relativ neue Studiengang Physiotherapie an der Hochschule Furtwangen etabliert. Und auch für die Zukunft erhofft man sich an der Hochschule weitere entsprechende Studiengänge, beispielsweise in der Hebammen-Ausbildung, die in den nächsten Jahren komplett an die Hochschulen verlegt werden soll.

Die Marktplatz-Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitskongresses beginnen um 18.30 Uhr. Auf jedem der sechs "Marktplätze" gibt es um 18.30 Uhr und dann wieder um 19.30 Uhr unterschiedliche Referate. Zuhörer können dabei zwischen den Referaten problemlos den "Marktplatz", also den Veranstaltungsraum wechseln und sich die Themen heraussuchen, die sie besonders interessieren. Der Bogen ist wieder sehr weit gespannt und beginnt beim Schwarzwald-Baar Klinikum mit einem Referat von Oberarzt Talazko über die moderne Krebsdiagnostik mit PET. Weitere Themen sind Therapien in der HNO, Neurom Implantate, Endoskope und ähnliches mehr.

Ebenso widmet sich ein Referat der zunehmenden Akademiesicherung der Gesundheitsfachberufe wie aktuell Physiotherapie oder Hebammenberuf. Und nicht zuletzt berichtet Steffen Dugue von seiner Arbeit bei "Ärzten ohne Grenzen" mit verletzten Kindern in Syrien.

Das genaue Veranstaltungsprogramm kann über die Homepage der Hochschule Furtwangen www.hs-furtwangen.de oder beim Gesundheitsnetzwerk www.gesundheitsnetzwerk-sbk.de abgerufen werden.