Furtwangen Die Jubiläumsausgabe kommt bei den Gästen bestens an

So war auch in diesem Jahr neben dem Hock im Festzelt der Gottesdienst am Sonntag ein zentraler Punkt. Der Gottesdienst war gut besucht. In der Ansprache ging Pfarrer Joachim Sohn vom Evangelium der Tempelreinigung Jesu aus. Hier werde der Begriff Tempel in zweifachem Sinn gebraucht, als Gebäude und als Mensch. Ebenso sollte man den Begriff Kirche zweifach sehen. Mit dem Jahrestag der Kirchweihe feiere man auch die Gemeinde und ihre Mitglieder. Denn das Gebäude Kirche ist ohne die Menschen darin leer.

In diesem Jahr hatte die Gemeinde besonderes Glück mit dem Wetter. Bei sommerlichen Temperaturen war sowohl an beiden Tagen das Festzelt sehr gut besucht. Ebenso gerne saßen aber viele der Gäste an den Tischen im Freien. Für die kleine alt-katholische Gemeinde ist dies allerdings eine Herausforderung, so viele Gäste zu begrüßen. Denn es sind bei weitem nicht nur die Mitglieder der alt-katholischen Gemeinde, die zu diesem Fest kommen. Genauso sind es viele Bewohner aus dem ganzen Ilben- Gebiet, die traditionell hier teilnehmen – ebenso wie viele andere, die der alt-katholischen Gemeinde in irgendeiner Weise verbunden sind. Tombola sowie Kaffee und Kuchen, Schnitzel und Würste standen für die Gäste bereit.

Ein besonderer Programmpunkt ist seit Jahren der Auftritt der Jugendkapelle. Auch diesmal sorgten die jungen Musiker unter der Leitung von Bernhard Weißer mit Melodien für die Unterhaltung der Festgäste. Nicht zuletzt sind immer viele Kinder zu Gast. Hier hat sich im Lauf der Jahre herauskristallisiert, dass die Springburg ein Magnet ist und für viel Spaß sorgt.