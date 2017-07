Die laufende Tanzsaison lief für die Furtwangerin Simone Puchinger mit ihrer Schweizer Tanzgruppe "Eurodancers" erfolgreich ab. Nachdem der nationale Schweizer Cheerdance-Titel im Mai zum zehnten Mal in Folge verteidigt werden konnte, ging die Formation Anfang Juni in Bottrop aus einer internationalen Konkurrenz, bestehend aus zehn Teams aus ganz Europa, ebenfalls als Sieger hervor. Durch die Schweizer Meisterschaft war die Qualifikation für die Europameisterschaft in Prag geschafft, wo Ende Juni ein fünfter Rang (von 24 Teams ) erkämpft werden konnte. Nach der EM wurde erneut die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA erreicht, die 2018 ausgetragen wird. Das nächste Projekt findet in Furtwangen statt. Unter dem Titel "Großes Kino – eine Reise durch die Welt der Filme" plant Simone am 1. Oktober mit ihren Tanzschülern, Profis und Gästen einen Revue der besonderen Art. Foto: Puchinger