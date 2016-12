Furtwangen. In der Sitzung des Arbeitskreises Asyl Furtwangen wurden Weichen für die nähere Zukunft gestellt. Im Januar soll ein Sprache-Café starten. Ab dem 16. Januar sind immer montags von 15 bis 16.30 Uhr Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen, willkommen, sich im evangelischen Gemeindehaus mit Mitgliedern des Arbeitskreises zu Tee und Kaffee zusammenzusetzen, miteinander ins Gespräch zu kommen und so ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. Damit wird eine Einrichtung wieder belebt, die in den 1990er-Jahren schon bestand und vielen ausländischen Mitbürgern den Einstieg in ein Leben in Deutschland erleichtert hat. Der Arbeitskreis Asyl ist übrigens von Hammereisenbach über Furtwangen bis Gütenbach aktiv – mit den Vöhrenbachern gibt es auch Gespräche – und sogar aus Schonach und Schönwald kommen Interessierte, so dass ein Austausch stattfindet. Im Arbeitskreis engagieren sich Ehrenamtliche und arbeiten mit den kommunalen und kirchlichen Integrations- und Migrationsbeauftragten zusammen. Wer sich hier gerne im Arbeitskreis einbringen möchte, ist willkommen. Informationen erteilt Hannelore Frank, sie ist per E-Mail unter hanne@acm.org zu erreichen.