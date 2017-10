Furtwangen Die besten Vorleser ermittelt

Im Zusammenhang mit dem Fredericktag, der zu mehr Lesen animieren soll, findet in der Friedrichschule jährlich ein Vorlesewettbewerb statt. In einer ersten Runde werden dabei in den Klassen drei und vier die besten Leser ermittelt. Die drei Besten jeder Klasse sind für das Finale qualifiziert.

Im ersten Teil der Finalrunde galt es, einen Pflichttext vorzulesen. Dieser Text wurde den Kindern erst am Morgen ausgehändigt. Die Jury bestand aus den Lehrern Alexandra Gohlke, Cornelia Jauch, Susanne Kopecky und Gabriele Herb sowie für den Buchhandel Barbara Strehl vom Weltladen. Die beiden anderen Buchhandlungen waren dieses Mal nicht vertreten, unterstützen aber ebenfalls den Wettbewerb wieder mit mehreren Buchpreisen.

Im zweiten Teil des Wettbewerbs wurde das Lesen eines selbst ausgesuchten Textes von den Mitschülern bewertet. So wurden die jeweiligen Sieger der Klassenstufe drei und vier ermittelt. In der Klasse drei las am besten Johann Aydt gefolgt von Leonie Zier und Jana Mareck, in der Klasse vier Emily Zinapold vor Anna Müller und Sahira Werth­mann. Ebenfalls für das Finale qualifiziert hatten sich in der dritten Klasse Richard Heindl, Luca Gniech und Nele Rißler sowie in der vierten Klasse Jana Mittmann, Elena Haas und Leonie Mack. In der Gesamtwertung gab es auch noch einen Schulsieger: den Pokal errang Emily Zinapold, auf die beiden nächsten Plätze kamen Johann Aydt und Leonie Zier. Darüber hinaus erhielten alle Teilnehmer am Finale einen Buchpreis.