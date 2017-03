Rolf Rombach berichtet über eine Himalaya-Expedition in Tibet. Bestiegen wurde die zwei Berge Shishapangma (8027 Meter) und Cho Oyu (8201 Meter). Die Berge liegen in Tibet. Die faszinierende Anreise durch Tibet diente der Akklimatisierung. Kultureller Höhepunkt war der Besuch vom Potala Tempel in Lhasa, dem Zentrum des Buddishmus. Der Vortrag beschreibt den Ablauf einer Expedition, den Aufstieg zu den Höhenlagern, mit dem Ziel, dass sich der Körper an die Umgebung und dünne Luft gewöhnt. Berichtet wird über die vielen Gefahren, die auf dem Weg lauern. Dabei dürfen die Bergsteiger das große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die grandiose Bergwelt des Himalayas fasziniert einfach. Rolf Rombach berichtet darüber am Freitag, 31. März, 20 Uhr im Rößle-Keller in Neukirch. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten im Internet unter www.k3-neukirch.de oder telefonisch unter 07723/9 121 92. Foto: Rombach