Schwarzwald-Baar-Kreis. Ihr Deutsch-Sprachzeugnis ist ein wichtiger Meilenstein für die Frauen und Männer, die am ersten Studienvorbereitungskurs für Flüchtlinge an der Hochschule Furtwangen teilgenommen haben, teilt die Bildungseinrichtung mit. Bei einer Feierstunde erhielten die Teilnehmenden von Edgar Jäger ihre Zertifikate. "Es ist enorm, was Sie durch Fleiß und Disziplin in so kurzer Zeit gelernt haben", sagte Jäger. Seit Oktober 2016 waren die Flüchtlinge an zwei Tagen pro Woche an den Campus Schwenningen der Hochschule gekommen, um sich für ein mögliches Hochschulstudium das nötige Rüstzeug anzueignen. Besonders wichtig dabei: der Nachweis über Deutschkenntnisse auf hohem Niveau. Zwölf Männer und fünf Frauen im Alter von 20 bis 48 Jahren hatten im Oktober mit dem Studienvorbereitungskurs begonnen, zwölf von ihnen haben nun Deutsch-Zertifikate erhalten.