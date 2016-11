Furtwangen Deutliche Verbesserung der Statistik

Ein Indiz für die überdurchschnittlich gute Situation im oberen Bregtal sind die sogenannten Häufigkeitszahlen: die vorliegenden Straftaten werden auf 100 000 Einwohner hochgerechnet. Den sichersten Bereich des Polizeireviers bietet Gütenbach mit 1200 Straftaten auf 100 000 Einwohner. Vöhrenbach mit 2439 Straftaten aber auch immer noch gut im Mittelfeld der Gemeinden im Polizeirevier St. Georgen. Die Fallzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis liegen mit 4263 fast doppelt so hoch wie in Vöhrenbach, im Landesdurchschnitt bei 5761 (Regierungsbezirk Freiburg sogar bei 6508).

Dabei zeigt sich in der Statistik ebenso, dass die 93 Straftaten in Vöhrenbach in 2015 ziemlich genau dem langjährigen Mittel entsprechen. Die 163 Straftaten 2014 waren ein absoluter Ausreißer und lagen nur an einem einzigen Straftäter, so Matthias Horn.

Bei der Betrachtung der einzelnen Bereiche zeigt sich bei der Straßenkriminalität eine Steigerung von zehn auf 23 Fälle. Unverändert auch die Bereitschaft zur Gewalt, wie die 24 Rohheitsdelikte (Vorjahr 28) zeigen. Die Diebstahlskriminalität nahm ab. Wohnungseinbrüche sind in Vöhrenbach bisher kein Thema. Deutlich erfolgreicher war die Polizei bei der Aufdeckung von Rauschgiftdelikten mit fünf Fällen).

Aus dem Gemeinderat kamen nun die Fragen zu diesen einzelnen Bereichen. So ergeben sich die Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität vor allem daraus, wenn Fahrzeugführer mit Rauschgift entdeckt werden, in dessen Folge dann auch die entsprechenden kriminellen Handlungen festgestellt werden können. Helmut Ruf merkte hier unter anderem an, dass im Bereich der Jugendlichen hier einiges laufe, die Akteure auch weitgehend bekannt seien, auch wenn sie an wechselnden Orten aktiv werden. Matthias Horn bestätigte, dass die Akteure relativ gut bekannt sind, aber häufig die konkreten Informationen fehlen, um aktiv zu werden: „Jeder weiß was, keiner sagt was!“ Rüdiger Hirt fragte nach der Gewaltbereitschaft, ob diese zunehme. „Die Menschen werden zunehmend unfreundlicher, auch gegenüber der Polizei“, so Matthias Horn. Beispiele seien Randalierer beim Hochschulball oder aktuell in Vöhrenbach eine Schlägerei, bei der der Beschuldigte nur mit mehreren Beamten und Polizeihund überwältigt werden konnte. Martin Schneider fragte nach Problemen mit den Flüchtlingen im Bregtal.

Doch hier konnte Matthias beruhigen: "Das ist bei uns bisher noch gar kein Problem." Schließlich betonte Matthias Horn auch die wichtige Bedeutung der guten Zusammenarbeit mit der Schule. Und bei entsprechenden Vorfällen mit den Jugendlichen sei man ebenfalls sehr erfolgreich dank eines immer sehr gut informierten Jugendsachbearbeiters auf dem Polizeiposten.

Schließlich ging es um die personelle Ausstattung des Polizeipostens: aktuell gehören dem Polizeiposten 6,5 Polizeibeamte an, wobei aber einer nach Villingen zu den Ermittlungen bei Einbrüchen abgeordnet ist. Die Personaldecke sei dünn, aber im Moment noch akzeptabel. Das Problem sei allerdings, dass der Bedarf an Polizeibeamten immer wieder mit der Kriminalstatistik abgeglichen wird. Das positive Ergebnis für Vöhrenbach und das obere Bregtal in der Statistik bedeute rechnerisch gleichzeitig einen geringen Bedarf bei der Polizeipräsenz. Daher sei er froh, wenn er die aktuelle Besetzung des Polizeipostens, der aber im Bestand nicht gefährdet sei, halten könne.