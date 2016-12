Furtwangen Der wahre Preis der Mode

Furtwangen. Welche verborgenen Kosten hinter vermeintlich günstigen Kleidungsstücken stecken, konnten 40 Besucher des Guckloch-Kinos erfahren. Der Film "The True Cost" zeigte eindrucksvoll, wie Mensch und Umwelt in den Produktionsländern der Billigmode leiden. Er zeigte auch, dass selbst die Konsumenten der Mode kaum von billiger Kleidung profitieren würden, sondern durch Werbung und Trends nur zu noch mehr Konsum angehalten würden. Die einzigen Profiteure dieses Systems seien die großen Textilkonzerne, hieß es im Film. Dabei öffnete der Film den Blick auf den Gesamtzusammenhang. Der in den westlichen Ländern vorherrschende Konsumkapitalismus mache die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. "Bis zu dem Punkt an dem wir einen Schritt zurücktreten, nachdenken und dann ein neue Methode erfinden, um Gewinn und Kosten auf neue Weisen messen. Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem wir den Kapitalismus überdenken und weiterentwickeln", so Andrew Morgan, der Regisseur des Films.