Furtwangen Der Landarzt mit dem Stumpen

Die vielen Fachbegriffe konnte Josef Burger erläutern, er war Nachfolger von Guttenberg in der Praxis in der Baumannstraße.

Michael Guttenberg fand erst nach des Vaters Tod Tonbänder. Zwar lückenhaft, aber umso authentischer. Zudem sind sie mit Vogelgezwitscher unterlegt und teils unverständlich, denn immer hatte der beliebte Arzt einen Stumpen im Mundwinkel, warm oder kalt. Der Landarzt erfreute sich im Ort riesiger Beliebtheit, viele der 30 Zuhörer waren seine ehemaligen Patienten.

Geboren ist Fritz Guttenberg im Jahre 1908 in Freiburg, schon als kleiner Bub begleitete er seinen Vater, Amtsarzt in Freiburg. Er erinnert an den Kriegsausbruch 1914, an Brotrationierung, "Rübenwinter" und Fliegerangriffen. Seine sportlichen Interessen lebte er im Schwimmsport aus und lief gerne Ski. 1926 legte er das Abitur ab, Mathe und Latein waren seine schwächeren Fächer. Er studierte wie der Vater und zwei Brüder Medizin, wobei ihn die Chirurgie eher abschreckte. Nach dem Staatsexamen 1931 war er viel unterwegs, seine praktische Ausbildung absolvierte er in Privatsanatorien, im Tropeninstitut in Hamburg, Pforzheim, Mainz und Freiburg waren weitere Stationen.